OKA yılın son toplantısını Tokat'ta yaptı

Ozan Balcı başkanlığında gerçekleşti.

OKA Aralık ayı toplantısı OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın başkanlığı ve ev sahipliğinde Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Tokat'ta gerçekleştirildi.

OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı toplantıda yaptığı konuşmasında, “Bu benim katılabildiğim ilk yönetim kurulu toplantısı olduğu için müsaadenizle bir hususu ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere son Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği görevine atandım. Bizden önceki Tokat Valisi Sayın Ömer Toraman Kütahya Valisi olarak atandılar. Aynı şekilde, önceki Çorum Valimiz Necmettin Kılıç Mülkiye Başmüfettişi olarak ve Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi 'de Çorum Valisi olarak atandılar. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Bu toplantımızda kalkınma ajansımız tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında ajansımız eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlamak üzere yapılması planlanan diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunacağız. Bugün toplantımızda ayrıca, halen uygulanmakta olan mali destek programları ile fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri ile dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin çalışmaları da ele alınacaktır. Elbette bu konularda varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler de görüşülecektir” dedi.

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer üyeler katıldı.