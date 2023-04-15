İhlas Haber Ajansı

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Okul bahçesinde çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler

Tokat şehir merkezinde okulun bahçesinde çıkan yangın korkuturken meraklı gözlerle izleyenler ise dikkat çekti.



Edinilen bilgilere göre yangın, Tokat kent merkezinde bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen Gaziosmanpaşa Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Çalışmalardan dolayı çıktığı düşünülen yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Dumanların yükseldiği yangını çevredeki vatandaşlar merakla izlerken itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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