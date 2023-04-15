Okul bahçesinde çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler

Edinilen bilgilere göre yangın, Tokat kent merkezinde bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen Gaziosmanpaşa Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Çalışmalardan dolayı çıktığı düşünülen yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Dumanların yükseldiği yangını çevredeki vatandaşlar merakla izlerken itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.