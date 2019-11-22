Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı

Tokat'ta okullar kampüsü bahçesine dökülen bir kamyon toprakla çevre düzenlenmesi yapan belediye ekipleri, 2 adet tabanca buldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karşıyaka Mahallesi okullar kampüsünde ara tatil dolayısı ile çevre düzenlemesi başlattı. Okul bahçesine dökülen hafriyatın içerisinde silah olduğu fark edildi. 2 adet tabanca bulan ekipler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tabancaları incelemeye aldı. Hafriyatın alındığı alanda da inceleme başlatıldı.