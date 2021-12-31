Okula sığınan "Minnoş" kedi, uslu uslu ders dinliyor

Tokat'ta soğuk havalar nedeniyle okula sığınan kedi, öğrencilerle birlikte derse giriyor.

Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerle birlikte sınıfa giren kedi, okulun maskotu oldu. Soğuk havada okula sığınan kedi, kısa sürede öğrencilerin sevgisini kazandı. Öğretmenler ve öğrencilerin ilgiyle yaklaştıkları kediye “Minnoş” ismi verildi. Derslerde sıraların üzerine çıkan kedi, öğrencilerle birlikte adeta ders dinliyor. Ders dışında ise okul koridorunda oynayan kedi, sevimliliği ile ilgi odağı oluyor. 3-C sınıfı öğrencilerinden Nazlı Melek Yüksekkaya, kedi ile birlikte ders yapmaktan keyif aldıklarını, eğlendiklerini söyledi. Duru Beyzanur İçmez ise hayvanlarla çocuklar arasında bir bağ olduğunu hissettiğini ifade ederek, “Biz hayvanları çok seviyoruz. Sınıfımıza bir kedinin olması daha da güzel oldu. Hayvanlarla ilişkimiz büyüyor. Bu bizleri daha iyi etkiliyor diye düşünüyorum. Dersimiz daha eğlenceli geçiyor" dedi. Zeynep Beril Yüce ise sınıflarında bir kedi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "İyi ki kedi derste bizimle, alıştık. Gitmesini istemiyoruz. Çok tatlı" diye konuştu.