İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullarına kavuşan öğrenciler sevinç yaşadı

Tokat’ta koron virüs salgını nedeni ile uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı.

Tokat'ta koron virüs salgını nedeni ile uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı.


Tokat merkeze bağlı Kızılköy'de 8 derslikli Ata Yavalar ilkokulunda öğrenciler çevre köylerden servislerle okullarına getirildi. Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre sıra olan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak sınıflarına girdi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Naz Saygılı (8), okullar açıldığı için yaşadığı sevinci dile getirerek, “Okulların açılacağını duyduğumda çok mutlu oldum. Gece uyuyamadım, gözüme uyku bile girmedi" dedi. İlkokul öğrencisi Ada Özdemir (9) ise arkadaşlarını tekrar görmekten mutlu olduğunu belirterek, “Evde sürekli sıkılıyorduk. Okullar açıldığı için çok mutlu oldum” diye konuştu.


Tokat'ta, 447 okulda toplam 14 bin 169 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı. Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, yüz yüze eğitime hazırlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.