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Okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyorlar

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde 65 yaşında okuma yazma öğrenen Fatma Aymak, gençlik yıllarında okuyamadığı mektupları okuyabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 65 yaşında okuma yazma öğrenen Fatma Aymak, gençlik yıllarında okuyamadığı mektupları okuyabildiği için mutlu olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, Okuma Yazma Seferberliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşlara 50-75 arasında değişen 17 kadın yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor. Öğretmenleri Sibel Berlik ve Ayşe Yeğen tarafından açılan kurslarda okuma yazma öğrenen kadınlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak duygularını paylaşma imkanı buldu. Takvim yapraklarını okumanın, yakınlarının numarasını telefonla arayarak görüşebilmenin sevincini yaşayan kadınlardan Fatma Aymak, gençlik yıllarından annesinden gelen mektubu okumak için eşinin eve gelmesini beklediğini söyledi. Artık okuma yazma öğrendiğini, takvimleri mektuplarını okuyabildiğini ifade eden Aymak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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