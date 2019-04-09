Olimpiyat ikincisi güreşçinin hayal kırıklığı

Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak tarihe ismini yazdıran Milli güreşçi Vehbi Akdağ, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Ödül vaat ettikleri halde ödülü vermediler" dedi.

Türkiye'nin 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki tek madalyasını alan Milli güreşçi Vehbi Akdağ (70), gırtlak kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görüyor. Memleketi Tokat'ta ikamet eden ve tedavisi için Ankara'ya gidip gelen Akdağ'ya Güreş Federasyonu destek oluyor. 15 yıl önce yakalandığı amansız hastalıkla tekrar mücadele etmeye başlayan Akdağ, destek ve ilgi bekliyor. Ankara'ya gittiğinde Güreş Federasyonu tarafından otel masraflarının karşılandığını, hastaneyle ilgili de bir sıkıntısı olmadığını belirten Akdağ, 1970'li yıllarda kazandığı madalyalara karşı ödül alamamaktan yakındı.

“Ödül vaat ettikleri halde ödülü vermediler”

Münih Olimpiyatlarında 2. olarak Türkiye'nin tek madalyasını alarak adından söz ettiren Vehbi Akdağ, olimpiyatlarda yaşadığı heyecanı dile getirerek, “Olimpiyatlarda aldığım ikincilik madalyası aslında şampiyonluk madalyası. Rus rakibimi tuş ettim, yendim. Tuş olunca bıraktı gitti, hakemle ben ortada kaldım. Sonra tekrar mindere geldi, onun kolunu kaldırdılar. Altın madalyayı böylece kaçırdık. O bir hayal kırıklığım oldu. Daha sonra ödül vaat ettikleri halde ödül vermediler. O yılın parası ile ikinciye 50 bin lira veriyorlardı. Ama hiç birisi vaadini tutmadı, para vermedi. Ondan sonra İstanbul'da dünya şampiyonasında üçüncü oldum. Ayrıca Avrupa üçüncülüğüm var. Hiç birinden bir şey almadım. Bu nedenle güreşe olan şevkim kırıldı. Sadece güreşçi olduğum için Şeker Fabrikasına girdim. Yani iş için oraya gittim. Güreş yaptığımız zamanlarda fabrikadan bize prim yazılmazdı” diye konuştu.

“Bugün ki şampiyonlar Cumhurbaşkanımız sayesinde çok şanslı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Akdağ, “Cumhurbaşkanımızdan rabbim razı olsun, duysa zaten yapar. Eski olimpiyat, dünya şampiyonları madalya aldılar ama para alamadılar. Sadece yine de sağ olsun bizlere bir maaş bağladılar. Bugün ki şampiyonlar Cumhurbaşkanımız sayesinde çok şanslı. Böyle bir Cumhurbaşkanı bizim zamanımızda olsaydı bizde köşeyi dönerdik. Türkiye'ye çok şampiyonluklar getirirdik” diye konuştu.

Vehbi Akdağ'ın Kıbrıs Gazisi Güreşçi kardeşi Kamil Akdağ ise ağabeyinin geçirdiği hastalık nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, “Böyle kıymetli değerli güreşçi abimin bu duruma gelmesi beni üzüyor. Dolayısı ile devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Vehbi Akdağ kimdir?

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünden 1949 yılında dünyaya gelen Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1970 yılında milli takıma alınan Akdağ, 1971'de Avrupa üçüncüsü, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak Türkiye'nin tek madalyasını alarak tarihe geçen Akdağ, 1974 yılı Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.