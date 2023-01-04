Ölümlü kaza yapıp kaçan sürücüyü kırık aynası ele verdi

Tokat'ta ölümlü kaza yapıp kaçan sürücüyü kırık ayna parçası yakalattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat merkeze bağlı Söngüt köyü mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Aracının arızalanması nedeniyle park ederek inen tır sürücüsü Hasan Ceyhan (57), aynı güzergahta seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç sürücüsü ise olay yerinde durmayarak kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay yerinde bulunan kırık ayna parçalarından yola çıkarak çalışma yaptı. Yapılan araştırmalar neticesinde, sağ yan aynası kırık olan ve olay yerindeki parçalarla eşlenen şüpheli araç tespit edildi. Araç sürücüsü şüpheli M.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.