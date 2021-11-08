Ömer Halisdemir için hadsiz ifadeler kullanmıştı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullanması, yaşanan başka bir skandalı akıllara getirdi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesi tepki ile karşılandı. Yaşananlar 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı'yı akıllara getirdi. İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı, yaklaşık 4 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Sarıtaşlı yoğun tepki üzerine söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapatmıştı. Yaşanan olayın ardından İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaparak, “İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Santaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımız ve bütün İyi Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir” ifadelerine yer vermişti.