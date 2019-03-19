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Onbeşliler Atalarının izinden yürüdü

Tokat’ta onbeş yaşında cepheye giden askerlerin giydiği kıyafetleri giyen öğrenciler şehitliğe yürüyüş yaptı.

Tokat'ta onbeş yaşında cepheye giden askerlerin giydiği kıyafetleri giyen öğrenciler şehitliğe yürüyüş yaptı.


Tokat'ta, Çanakkale Zaferi'nin 104. haftası nedeniyle Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından "Şehitliğe Yürüyüş" programı düzenlendi. 104 yıl önceki gibi asker kıyafetlerini giyen öğrenciler Gaziosmanpaşa Bulvarında yürüyüş yaptı. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atan öğrenciler, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından onbeşliler adına yapılan ağıt okundu. Temsili asker kıyafeti giyen öğrencilerin ellerine kına yakıldı. Daha sonra Garnizon Şehitliğine yürüyen öğrenciler şehit anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Duaların okunmasının ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatmak adına etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Vanlıoğlu, “Zamanında Çanakkale'ye gönderecek kimse kalmamıştı. Kınalı Aliler ve Tokat'ta 15 yaşında çocuklar cepheye gönderildi. Hiç bir şey bilmez ise orada silah taşısın, siper kazısın diye gönderildi. Tokat varını yoğunu cephelere gönderdi o nedenle Kınalı Aileler cepheye gitti. Şehitlerimiz kanlarını vererek vatan için kendilerini feda etti. Hepsini minnetle anıyoruz” dedi. Öğrenciler de yaşadıkları duyguları dile getirerek Çanakkale ruhunu içlerinde hissettiklerini söyledi.

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