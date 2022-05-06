Organik tarıma ilgi arttı

Tokat'ta, organik tarıma ilgi artıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimi gerçekleştirilen sebze fideleri yoğun ilgi görüyor. Çiftçilerin yanı sıra hobi bahçesi olan vatandaşlar da fideleri maliyetine satın alabiliyor. Sera önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar organik ürün yetiştirmenin yanı sıra kendi sebzelerini yetiştirerek ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naif Geboloğlu, seralarda üretilen yaklaşık 1,5 milyon adet sebze fidesinin çiftçilere ve hobi bahçesi olan vatandaşlara maliyetine satışa sunduklarının altını çizdi. Geboloğlu, “Tokat'ta gerek hobi amaçlı gerekse sebze tarımı yapan üreticilere karşı üreticiler için sebze fidesi ürettik. Bizim buradaki amaçlarımızdan birisi hem insanlara örnek olmak hem de fide fiyatlarını belli bir seviyede tutmak” dedi.

Sebze fidesine yoğun ilgi

Geçen yıllara göre fideye talebin oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Geboloğlu, “Üretimimizi fazla tuttuk. Yaklaşık maliyetine üreticilerimize biz fidelerimizi buradan dağıtıyoruz. Domates ve biber fidelerine talep fazla. Biz bu sene mor reyhan da üreticilerimize dağıtmaya başladık. Ona da bir ilgi var. Bizim ürettiğimiz bütün sebze türlerine ilgi var. Üretici daha çok yerel tipleri tercih ediyor ama yerel de hastalık dayanımı problemi olduğu için sorun. Dolayısıyla yerel tipleri çok fazla vermek istemiyoruz” diye konuştu.