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Ormanda kenevir yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren 1 kişi, 76 kök kenevir ve üzerinde 2 gram esrar ile yakalandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren 1 kişi, 76 kök kenevir ve üzerinde 2 gram esrar ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Turhal ilçesinde bağlı Kazancı köyünde şüpheli bir şahsın ormanlık alan içerisine izinsiz olarak kenevir bitkisi ektiği tespit etti. Yapılan operasyonda 1 şüpheli şahıs ile birlikte araziye ekili toplam 76 kök kenevir bitkisi ve şahıs üzerinde 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildiği bilgisine ulaşılırken, yakalanan şüpheli şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

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