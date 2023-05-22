Ormanlık alanda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Erbaa'ya bağlı Erdemli köyünde vatandaşlar ormanlık alanda bir karaca buldu. Karacanın yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı karaca ormanlık alandan alınarak, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Karaca tedavi altına alındı.