Oruç detoks etkisi yapıyor

Detoks etkisiyle organlarımız yenileniyor” dedi.

Ramazan ayında sindirim sisteminde ve metabolizmada yaşanan değişiklikler uzmanların araştırmalarına göre bağışlık sistemini güçlendiriyor. Diyetisyen Tuba Ödübek, Ramazan ayında vücut için bir tatil ayı olduğunu ifade ederek, “Sağlıklı bir insanda normal bir mide 200-250 gramlık yemeğin sindiriminde ilk aşamayı 3-4 saat içinde kolayca gerçekleştirebilir. 2 katı yani 400-500 gram yemek yenirse sindirim zorlaşır. Fazla gelen besin depolanmaya gönderilir. Kalp de sindirim olayı için haddinden fazla çalışmaya zorlanır. Normalden 4-5 kat fazla çalışır. Bütün bu yoğun iş yükü vücutta stresi artırır. Sonuç hazımsızlık, şişkinlik, artmış yağ kütlesi ve mutsuzluk. İşte Ramazan ayı da bütün sene boyunca böyle zorlanan bir vücut için bir tatil zamanı doğurur. Gerçekten 11 ayın sultanı kelimesi boşa değil” dedi.

Biyolojik ve fizyolojik sağlığımız için oruç tutmanın birçok faydası olduğunu ifade eden Ödübek, “Araştırmalara göre aç kalma süresi kök hücrelerindeki bir bölgeyi aktif hale getirerek bağışıklık sisteminin kendini yenilemesini sağlıyor. Bağışıklık mekanizmasında yeni akyuvarlar oluşuyor. Geri kalan 11 ay boyunca gündelik hayatta normalde çok yoğun kalori alıyoruz. Vücudumuz herhangi bir enfeksiyonla ya da hastalıkla savaşmak yerine bu gıdaların kalorisini yakmaya, depolamaya uğraştığından olması gereken görevlerini yerine tam getiremiyor. İşte oruç tutarken bu olay tam tersi oluyor. Vücut yaşamak için gerekli olan daha önemli görevlere vakit bulabiliyor. Organlarımız tam kapasiteye çıkıyor. Enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de böylelikle daha kolay oluyor. Tabi iftarda aşırı gıda tüketerek yüklenirsek böyle bir etkiyi görmek yerine artan kalp çalışması ile yorulan mide ve bağırsaklar bizi hazımsızlığa ve metabolik hastalıklara sürükler. Vücudu yormamak için iftarda ölçülü ve yavaş yemekte fayda var” diye konuştu.

Ramazan ayının ikici yarısı ise tam bir arınma etkisinde olduğunu ifade eden Ödübek, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kalın barsak, böbrek ve deri toksinlerden temizlenmeye başlıyor. Detoks etkisiyle organlarımız yenileniyor. Tek eksiğimiz zaman darlığından dolayı suyu içememek oluyor. Onu da iftardan şafak sökene kadar tamamlayabildikten sonra yeniden kurulmuş, bakımı yapılmış sağlıklı bir vücutla ramazan ayından çıkmış oluyoruz.”