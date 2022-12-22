İhlas Haber Ajansı

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Otomobil alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı

Tokat’ta park halindeki otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat'ta park halindeki otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşilırmak Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilde çıktı. F.D'ye ait otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen otomobili görenler durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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