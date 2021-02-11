Otomobil benzin istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Tokat'ta benzin istasyonuna hızla giren otomobilin LPG pompasına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Turhal karayolu Söngüt mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Faik D. (53) idaresindeki Ford marka 60 BB 886 plakalı otomobil önündeki seyir halindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil hızla benzin istasyonuna daldı. LPG pompasının korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 5 kişi olayın şoku ile kendini dışarı attı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olası bir faciadan dönülen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzin istasyonu sorumlusu Cihan Yakar, aracın direk pompaya çarpmaması nedeni ile faciadan dönüldüğünü söyledi. Kaza anında olay yerinde yaya ve pompa görevlisinin bulunmamasının can kaybını önlediğini belirten Yakar, korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.