Otomobil çarpan ayı tedavi altına alındı

Tokat'ta otomobilin çapması sonucu yaralanan ayı Veteriner Hekim tarafından muayene edilmesinin ardından barınak da tedavi altına alındı.

Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde otomobil çarpması sonucu yaralanan ayı tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından iğneyle uyuşturulan ayı tedavi edilmek üzere Veteriner Hekime getirildi. Veteriner Hekim Muhammed Ahmet Gülden, ayının yapılan muayenesinde kırığa rastlanmadığını belirterek, “Hayvan bize getiriliğinde şok durumunda idi. Gerekli muayenesini yaptık. Kanamasını durdurmaya yönelik, şoku atlatması için serum tedavisi yaptık. Hayatımda ilk defa bu kadar yakından bir ayı görerek dokundum. Benim içinde farklı bir tecrübe oldu. Gerekli tedavilerini tamamladıktan sonra ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Ayının tedavisi Tokat Belediyesi barınağında devam ediyor” diye konuştu.