İhlas Haber Ajansı

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Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolu Gökçeoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 41 BG 088 plakalı Toyota marka otomobil zeminin ıslak olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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