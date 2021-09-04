Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar kara yolu Danişmend Gazi Bulvarında meydana geldi. E.E. (33) idaresindeki 60 ABR 332 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. (28) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.