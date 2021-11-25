Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

Tokat'ta direksiyon dersi alan genç kadının kullandığı otomobilin 3 metrelik duvardan yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta otomobil kullanmayı öğrenmek isteyen N.D. (27) isimli kadın, arkadaşı M.B (34) gözetiminde direksiyon başına geçti. Akşam saatlerinde Şeyh-i Şirvani Mezarlığı yanında trafiğe kapalı yolda tur atan N.D'nin bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. 58 DU 109 plakalı doğan marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan yola düştü. Otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz otomobil kullanmaktan işlem yaptı.