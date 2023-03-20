İhlas Haber Ajansı

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Otomobil stepnesinde tabanca ele geçirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde polis tarafından bir araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş el yapımı 4 adet tabanca ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis tarafından bir araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş el yapımı 4 adet tabanca ele geçirildi.


Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde Niksar ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın bagaj bölümü stepnesine gizlenmiş 4 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız el yapımı tabanca ve tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

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