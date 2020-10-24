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Otomobil sürüye daldı, 10 koyun telef oldu

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı, 10 koyun telef oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı, 10 koyun telef oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt - Sulusaray kara yolu kaymet pınarı mevkiinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki Reno marka 60 EZ 258 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile Hayrettin Yılmaz'a ait sürüdeki 10 koyun telef oldu. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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