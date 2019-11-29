Otomobil takla attı: 1 yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray'dan Yeşilyurt ilçesine seyir halinde olan M.K (35) idaresindeki 60 ZE 014 plakalı otomobil, Kuştepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yağmur yağışı sonrasında virajlı yolda meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin olduğu otomobilde sürücü ile 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, M.Ş. ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan yolda takla atan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Vatandaşlar birçok kazanın yaşandığı yolda iyileştirme çalışmalarının yapılmasını istedi.