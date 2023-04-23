Otomobil takla attı; 2 yaralı

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Tokat Sivas karayolu kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Peugeot marka 61 FP 858 plakalı Y.G. idaresinde ki araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan Y. G. ve N. G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılara şehirde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.