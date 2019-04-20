Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durdu, kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Eski Erbaa yolundan Niksar ilçesine seyir halinde olan S.B. (19) idaresindeki 52 NA 669 plakalı otomobil Yeşilhisar Köyü Mevkiinde viraja hızlı girmesi, havanın yağışlı ve yolunda kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.