Otomobilin çarptığı tilki tedavi altına alındı

Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki tedavi altına alındı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne çevre yolunda bir tilkiye otomobil çarpması sonucu yaralandığı ihbarı yapıldı. Ekipler ihbar sonucu kısa sürede tilkinin bulunduğu yere ulaştı. Yaralı tilki tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan radyografik muayenesinde tilkinin sol ön ayağında çıkık tespit edildi. Tedavisi yapılan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde korumaya alındı. Tilkinin bakım sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.