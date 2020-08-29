Ovada arazi toplulaştırması havadan görüntülendi

Tokat'ın Zile ilçesinde 23 köyde 151 bin 190 dekar alanda yapılan arazi toplulaştırılması sonrasında ortay çıkan manzara havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla Tokat'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ayrıca vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ederek, derelerdeki taşkın riski de azaltmaya çalışılıyor. Tokat'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

23 köyde 151 bin 190 dekar alan arazi birleştirildi

Tokat ili Zile ilçesine bağlı bazı köylerde yürütülen toplulaştırma çalışmaları ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, proje sahasında bulunan 23 köyde çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Ağcakeçili, Alüçözü, Boldacı, Büyüközlü, Çiçekpınarı, Çiftlik, Haremikışla,İğdir, Karşıyaka, Kazıklı, Kızılca, Koçaş, Küçüközlü, Küplüce, Narlıkışla, Reşadiye, Salur, Sekikışla, Türkderbenti, Üçkaya, Yalınyazı, Yapalak, Hatippınarı köyleri olmak üzere toplam 151 bin 190 dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında bulunan beş köyde birinci bilgilendirme askı çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda Yalınyazı köyünde halihazırda 40 km'de tarla içi yol yapım çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Arazi toplulaştırması nasıl yapılıyor?

DSİ tarafından tarla içi yolların planlanmasında; arazi toplulaştırma alanının teknik, sosyal ve topografik tüm özellikleri göz önünde bulunduruluyor. Vatandaş beklentileri, önerileri ve tarımsal faaliyetlerin verimliliği göz önünde tutularak yapılan çalışmalar sonrası, toplulaştırma kapsamına giren tüm parseller yola cepheli olacak şekilde planlanıyor. Şekli tarıma uygun olmayan parsellerin şekilleri dikdörtgen ya da kare olacak şekilde düzeltilmeye çalışırken; sınırlar arası kotların kaldırılması, mevcut tapu sorunların çözülmesi gibi birçok problem çözülüyor.