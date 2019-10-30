Özbekistan ile Tokat arasında öğrenci protokolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Maksudov Ravshan Khasanovich, Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Rakhimov Zakir Azimovich, Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer katıldı. İmza töreninde Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olmaktan son derece memnunuz. Yapmış olduğumuz protokol ile Erasmus+, Mevlana ve MoU anlaşması yaptık. Her iki üniversiteye de hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Maksudov Ravshan Khasanovich ise, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile protokol imzalamaktan son derece memnunum. Her iki üniversite açısından son derece güzel bir gelişme olacağından şüphem yok. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile yapacağımız projeler ve çalışmalarla bağlarımızın daha da güçleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.