Özel çocuklara özel uygulama

Tokat'ta engelliler haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere saç ve cilt bakımı yapıldı.

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde engelli çocukların saç ve cilt bakımları, usta öğreticiler tarafından yapıldı. Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Sibel Alpat Saraçoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katkıları ile açılan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde engelliler haftası dolayısı ile özel bir gün gerçekleştirdiklerini söyledi. Saraçoğlu, "Biz değerli engelli kursiyerlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, diğer kursiyerlerimizden ayırmadan değerlerini koruyarak kurslarımızda ve etkinliklerimizde yer veriyoruz. Bugün yakın tarihte engelli kız kardeşinin kaybını yaşayan Kuaförlük ve Saç Tasarımı Eğitmeni Tuğba Ateşoğlu ve öğrencileri engelli kardeşlerimiz için bir araya gelerek onları mutlu etmek adına saçlarına işlem uyguladılar. Bu ince davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.