Özel çocukların evleri okul oldu

Tokat'ta evde eğitim alan 78 özel çocuk, derslerinin yanı sıra çeşitli eğlenceli programlarla ziyaret ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler için "evde eğitim" dönemini başlattı. Tokat'ta bu kapsamda 78 özel çocuk evde eğitim hizmeti almaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla, evde eğitim alan çocuklar, temel derslerin yanında sosyalleşmelerine katkı sağlayacak çeşitli aktivitelerle de eğlendiriliyor. Son olarak Tokat'a yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Ormanbeyli Köyü'nde yaşayan, 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ender Koç, tiyatrocular, vantriloklar ve müzisyenler tarafından ziyaret edildi. Eğitimini tamamladıktan sonra hastaları iyileştirmek için doktor olmak istediğini söyleyen başarılı öğrenci Ender'in, haftanın 4 günü evinde yapılan derslerle amacına ulaşması için çalışılıyor. Öğrencisinin çok başarılı olduğunu söyleyen Selcan Karakaş, dersleri mümkün olduğunca eğlenceli bir şekilde işlediklerini söyledi. Karakaş: “Ender'in iyi yerlere gelmesini çok istiyorum. Zaten Onunla bunu konuşuyoruz. Lise, üniversite Ender'i ben iyi yerlerde göreceğim. Doktor da olmak istiyorum. Belki bir gün hastası da olurum. Belli mi olur?” diye konuştu.

Ender'in doğuştan SP hastası olduğunu söyleyen Anne Semra Koç ise çocuklarının fizik tedavi sürecine devam ederken, diğer bir taraftan da evde eğitim aldığını söyledi. Anne Koç: “Birinci sınıfa bir sene boyunca okula gitti. Ben hep yanındaydım zaten. Seslerden korkuyor, zil seslerinden korkuyor. Baktık olmuyor, evde eğitim istedik. Sağ olsun milli eğitim de evde eğitim vermeye başladı. Gelişme baya iyi Ender'de, okumayı çok seviyor. Kitap veriyoruz eline okuyor sürekli. Zekasında filan bir problemi yok zaten her şeyi öyle sorup araştırıyor. Okuyacağım ben, büyüyeceğim, doktor olacağım diyor. Benim gibi çocuklara yardımcı olacağım, yaşlılara yardım edeceğim diyor” şeklinde konuştu.