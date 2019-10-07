Pakistan ile Tokat arasında öğrenci değişim protokolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Pakistan'da eğitim veren 2 üniversite arasında ile Erasmus+, Mevlana ve MoU protokolü imzaladı.

Pakistan IMScinses Yönetim Bilimleri Üniversitesi ve Iqra National Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında Erasmus+, Mevlana ve MoU protokolü imzalandı. IMSciences Pakistan'da yönetim alanında ilk 3 üniversite arasında oldukça başarılı ve popüler olan üniversitelerle yapılan protokol Rektörlük makamında gerçekleşti. İmza törenine Tokat Gaziosamnpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Iqra National Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan ve IMScinces Yönetim Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usman Ghani katıldı. İmza töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Pakistan'da eğitimlerine devam eden bu iki güzide Üniversite ile anlaşma yapmak hem Üniversitemiz hem de iki üniversite açısından son derece güzel bir gelişme oldu. Üniversitemiz ile Iqra National Üniversitesi ve IMScinses Yönetim Bilimleri Üniversitesi arasındaki bağların daha da güçleneceğini ve birçok etkinlik ve projelerde işbirliği içinde olunacağından son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

Iqra National Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan ve IMSciences Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usman Ghani ise, yapılan bu anlaşmaların gerek kendileri açısından gerekse Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi son derece güzel olduğunu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile yapılacak olan çalışmalardan son derece memnun olacaklarını belirtti.