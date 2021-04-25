Pandeminin vurduğu yazmacılar turizm sezonunu bekliyor

Tokat'ta pandemi nedeniyle ürünleri ellerinde kalan yazmacılar, turizm sezonunun açılmasını bekliyor.

Anadolu'da 15. yüzyıldan beri yapılan yazmacılığın merkezi Tokat'ta kültürel mirası sürdüren esnaf zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen yangının izlerini silen esnaf, pandemi nedeniyle en durgun sezonunu yaşıyor. Korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonucu ürün satamayan yazmacı esnafı, turizm sezonunun açılmasını bekliyor. Tatil beldelerinde turistlerin gözdesi olan el baskısı ve serigrafi tekniği ile yapılan yazmalar, sofra bezi, şal, yöresel kıyafetler, depolarda ve vitrinlerde alıcısını bekliyor.

Yazmacı ustası Yusuf Gökyıldız, tüm esnaflar gibi pandemiden olumsuz etkilendiklerini belirterek, ”Turizm yerleri açık olmadığı için ürünlerimize talep olmuyor. Dört eleman çalıştırırken bire düşürdüm. Bu senede sezonun açılacağını zannetmiyorum. Geçen yılda virüsün olduğu dönemlerde çalıştık. Ürünlerimizi bir kenara yığdık. Şimdi satılmasını bekliyoruz. Depolar dolu. İstemediğimiz kadar mal yaptık ama yine çalışıyoruz. Tamirat, tadilatla vakit geçiriyor, başka bir şey yaptığımız yok” dedi.

Yazmacı Ali Yaşın ise bir an önce turizm sezonunun açılmasını beklediklerini ifade ederek, “Turist gelmediği için satış boyutu olmuyor. Bu yüzden de en ufak bir işimiz yok şu anda. Üretimimiz imkanımız doğrultusunda yaptık, yapıyoruz. Ama artık bir yere kadar. Şu anda da tıkandık kaldık. Bayramda işler açılırsa, turist gelirse işlerimiz iyi olacak diye temenni ediyoruz. Stoklarımız fazlasıyla hazır. Geçen sene pandemi dolayısı ile hiçbir tane ürün satmadık. Geçen seneden de satmadığımız ürünler duruyor. Yangından sonra yaptığımız ürünler komple elimizde şu anda” diye konuştu.