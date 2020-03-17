Panik, bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Serhat Karaman, paniğin bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi..

Serhat Karaman, birçok kişinin marketlere ve dükkanlara gidip erzak depoladığı gözlenmekte olduğuna vurgu yaparak, “İlimizde ilaç ve gıda temininde herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunu yapmak yerine, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek vitamin içerikli besinler yani yeşil yapraklı sebzeler bol bol meyve ve çinko açısından zengin gıdalardan olan balık, et, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz, badem, süt, yumurta yemelerini tavsiye ediyoruz. Sağlık bakanımızın da dediği gibi, yaşam alanları temizlenmeli, el hijyeni sağlanmalı ve genel toplum kurallarına riayet edilmesi önemlidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Tokalaşma, yaklaşma, sarılma, hasta kişilerle bir arada bulunma, ortak kullanımlı kapı kolu, elektrik ve asansör butonu, toplu taşımalarda ki tutaçlara temas etmemeye dikkat edilmelidir” dedi.

Korona virüsten, panik yapmadan, suyu sabunu hayatımızın en önemli parçası yaparak korunulabileceğini ifade eden Karaman, “Lütfen rahat olun, rahat olmanız bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir. Fazla panik yapmanız bağışıklık sisteminizi düşürecektir. Virüsün ilacı bağışıklık sisteminizdir. Kendi bağışıklık siteminiz en iyi tedavi edecek olan şeydir. Düzenli uykunuzdan kişisel hijyeninizden vaz geçmeyin. Sabun ve suyun olmadığı yerde el antiseptiği kullanın. Su ve sabunu hayatımızın en önemli bir parçası haline getireceğiz. Biraz daha hijyenimize dikkat edeceğiz . Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uykuya dikkat edeceksiniz, sigara alışkanlığınız varsa bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Akciğer kapasitelerinizi artırın. Evlerinizi sık havalandırın, yeşil sebze ve meyveler tükenin, bol su içiniz. Evde sürekli haberlerin başında panik içerisinde olmayın, çocuklarınız kitap okusun gerekirse çizgi film izlesinler. Sürekli çocukları bu tür haberlere maruz bırakmayalım" diye konuştu.

Öte yandan marketlerde alışveriş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlemlenirken, vatandaşların birçoğu temel ihtiyacı olan ürünleri aldığını söyledi.