Park vadi millet bahçesi olarak şekilleniyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Park Vadi 2'nci etap çalışmaları millet bahçesi olarak şekilleniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yapımı devam eden Park Vadi Millet Bahçesi 2'nci etap çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Karagöl, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, sahil yürüyüş yolu, aydınlatmalar, kamelyalar, açık hava sineması, bisiklet yolu, gösteri alanı, piknik alanı, su sporları alanlarının yer alacağı yeni etaptaki çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Projenin artık şekillenmeye başladığını yaz dönemine çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Karagöl, “Park vadi ikinci etap çalışmaları yavaş yavaş şekillenmeye, görünür hale gelmeye başladı. Bundan sonra yürüyüş yollarının ortaya çıktığını, ortadaki etkinlik alanının ortaya çıktığını, piknik alanlarının ortaya çıktığı, kamelya yerlerinin belirlendiği aydınlatmaların takıldığı, sahil bandında iskelelerin ortaya çıktığı döneme giriyoruz. Hedefimiz inşallah bu seneki yaz sezonuna yetiştirmek. Bundan sonraki süreçte Park Vadi'nin totali ile alakalı en azından sahil bandındaki yürüyüş kısmını biz bu sene insanlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Hiç merak etmesinler burası da birinci etaptaki gibi hatta oradan daha güzel, Çamlıkta yaptığımız çalışma da buna bir referanstır” dedi.

Park vadinin Erbaalıların eğlenebilecekleri sosyal donatı alanları ile geliştirileceğini belirten Başkan Karagöl, “Biz burada sadece insanlarımız gelsin Park Vadi'de gezsin piknik yapıp geri dönsün istemiyoruz. Biz bu çalışma ile beraber insanların suyu da kullanmasını istiyoruz. Kanoyu daha aktif hale getirmek istiyoruz. Sandal koymak istiyoruz. Belki motorlu araçlar koymak istiyoruz. O yüzden Park Vadi'nin bundan sonraki etaplarında ve 2'nci etabında vatandaşlarımızın Erbaa'da sosyal anlamda vakit geçirebilecekleri mutlu olacakları, misafirlerini rahat bir şekilde getirebilecekleri bir alan olacak” diye konuştu.