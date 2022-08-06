Patates, çiftçinin yüzünü güldürdü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlada kilogram satış fiyatı 7,5 TL'ye kadar yükselen patates üreticinin yüzünü güldürdü.

Erbaa ilçesinin verimli arazilerinde üretimi yapılan patates hasadı yaklaşık 4 bin 200 dekar alanda devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarlada 1,2 liraya kadar düşen patatesi fiyatlarının bu sene 7,5 liraya kadar yükseldi. Fiyatlardaki artışın yanı sıra patateste veriminde artması çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 5 yıldır patates ekiciliği yapan Dilaver Çonoğlu, hava şartlarından dolayı üründe verim artışı yaşadıklarını belirterek, “Sezon başında bol bereketli bir yıl bekliyorduk. İklim şartlarından dolayı beklentilerimizin karşılığında iyi bir netice aldığımızı görüyoruz. Allah bereket versin, yüzümüzü güldürdü. Ürünün kalitesi iyi” dedi. Çonoğlu, bir firmaya anlaşmalı ekim yaptıklarını, fiyatlarda güncelleme beklediklerini belirtti. Erbaa'da patatesin kilogram fiyatının tarlada 6,5 ile 7,5 lira arasında değiştiğini ifade eden Çonoğlu, “Patates fiyatında düşüş olsa bugüne kadar olurdu. Fiyatların bu bantta seyredeceğini düşünüyoruz. Aşağıyı göreceğini düşünmüyoruz. Sezon sonuna belki kışa yönelik artış beklenebilir. Hasadın en yoğun yapıldığı dönemdeyiz. Bu yoğunluğu gördüğü halde fiyat düşmediğine göre ilerleyen dönemde yükseliş olacağını düşünüyorum” diye konuştu.