Pazarcı esnafının soğukla imtihanı

Tokat'ta, pazarcı esnafı soğuktan korunabilmek için çareyi pazar yerine soba kurmakta buldu.

Behzat deresi üzerine kurulan Cuma pazarında esnaflar soğuk havadan korunmak için çözüm yolları arıyor. Kimi esnaf açık alanda soba kurarak ısınmaya çalışırken kimi esnaf ise mangal ateşinde ısınmaya çalıştı. Pazarcı esnaflarından Faruk Balcı, soğuk havanın etkisini bir nebze olsun azaltmak için çalıştıklarını belirterek, “Havaların soğuk olmasından dolayı kendimizi korumak amacıyla böyle bir ısınma yöntemi bulduk. Hem meyvelerimizi hem de kendimizi soğuktan koruyoruz. Rabbim kışın odunu, kömürü olmayan gariplere yardım etsin. Çok şükür biz işimizin başındayız, işimiz var geçimimizi sağlıyoruz da olmayanların Rabbim yardımcısı olsun” dedi.

Pazar esnaflarından Ömer Anas ise soğuk havada zor şartlarda çalıştıklarını ifade ederek, ”Soğuk sıcak bizim için fark etmez, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını kazanmak. Bugün de soba yaktık ki arada ellerimizi ısıtalım. Ürünlerimizi koruyalım diye. Kazancımızın helal olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın rızkı için sabah geliyoruz, akşama kadar hizmetimizi yapıp geri dönüyoruz. Her mesleğin zorluğu var ama alıştık. 25 yıldır esnafız. Bugünümüze çok şükür” diye konuştu.