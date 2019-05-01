Pencereden düşen çocuk yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi Şahin Sokak'ta yaşandı. Evlerinin penceresine çıkan Muhammed Emir Alparslan (7) dengesini kaybedip 3. kattan düştü. Oğlunun düştüğünü gören Erdem Alparslan otomobille oğlunu Erbaa Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.