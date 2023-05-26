Piyasaya sürülmeden Jandarma yakaladı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, E.Y. isimli şüpheli şahsın temin ettiği kaçak tabancaları, Erbaa ilçe Merkezinden Tanoba Beldesine götürerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz gün üzerine operasyon düzenlendi. E.Y'nin ikametine baskın düzenlendi. Yapılan aramada; 9mm ve 7,65 mm çapında 2 adet tabanca ile 6 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.