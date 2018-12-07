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Polis ağabeylerinin sayesinde ayakları üşümeyecek

Tokat’ta köyden okula yazlık ayakkabılarla gelen öğrenciler, kendilerini fark eden polis memurunun girişimleri ile yepyeni botlara kavuştu.

Tokat'ta köyden okula yazlık ayakkabılarla gelen öğrenciler, kendilerini fark eden polis memurunun girişimleri ile yepyeni botlara kavuştu.


Plevne İmam Hatip Ortaokulunda irtibat görevlisi polis memuru Cuma İkiz, taşımalı eğitimle okula gelen bazı öğrencilerin ayakkabılarının yazlık olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimi ile görüşerek öğrencilerin sayısını tespit eden İkiz, meslektaşları ile konuyu paylaştı. Polisler aralarında topladıkları para ile 14 bot satın aldı. Botlar İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu tarafından Plevne İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Mermertürk'e öğrencilere hediye etmek üzere teslim edildi. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu polis memurlarının kendi maaşlarından almış oldukları botların maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ulaştırılacağını kaydetti. Polis memuru Cuma İkiz ise kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek,"Kış gününde o çocukların artık ayakları üşümeyecek" diye konuştu.

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