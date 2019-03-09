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Polis amcalarından engelli öğrencilere eğitim

Tokat’ın Niksar ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, engelli öğrencilerle bir araya gelerek eğitici bilgiler verdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, engelli öğrencilerle bir araya gelerek eğitici bilgiler verdi.


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ilçede faaliyet gösteren Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)'de eğitim gören öğrencilerle biraraya geldi. Çocuklarla sohbet eden polis amcaları hiç kimsenin çocukların “özel bölgelerine” izni olmadan dokunamayacağı, aynı şekilde kendilerinin de kimseye bu şekilde dokunmaması gerektiği öğretildi. Öğrencilere istemedikleri bir zorlama ile karşılaşırlarsa önce ailelerine, sonra öğretmenlerine durumu anlatmalarını, herhangi olaya maruz kalır iseler de çığlık atarak kaçmaları gerektiği tembih edildi. Görsel materyallerle de desteklenen eğitimde ayrıca öğrencilerin birbirlerine saygılı olmaları, izinsiz şekilde arkadaşlarının eşyalarına dokunmamaları ve saklamamaları anlatıldı.


Eğitici sohbetin ardından engelli öğrencileri ekip otosu ile gezdiren polisler, daha sonra polis karakolu ve mobese merkezini ziyaret ederek çocuklara bilgiler verdiler.


Ziyarette ayrıca polisler tarafından çocuklara meyve suyu ve çikolata ikramında bulunuldu.

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