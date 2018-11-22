Polis otosu ile okula gitme hayali gerçek oldu

Tokat'ta engelli öğrencinin polis otosuyla okula girme hayali gerçek oldu.

Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin Tokat İl Emniyet Müdürlü Göksel Topaloğlu'nu ziyareti sırasında, öğretmenleri Burak Salman (16) isimli öğrencinin "Polis otosuyla okula gitme" hayali olduğunu belirtti. Bunun üzerinde Topaloğlu'nun talimatı ile Yazıcıoğlu Mahallesindeki ikamet eden Murat ve Nergis çiftinin 2 çocuğunda birisi olan Burak Salman'a sürpriz yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ile birlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri servis aracını bekleyen Burak Salman'ı okula götürmek için evine gitti. Evinden çıkmak üzereyken polisleri gören Salman heyecanlı anlar yaşadı. Polis montu ve şapkası giydirilen Salman, polisleri çok sevdiğini sivil polis olmayı istediğini söyledi. Salman'a Şube Müdür Bozkurt, serviste giderken kural ihlali yapan olduğunda uyarması için "hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında düdük hediye etti. Anne Salman, oğlunun polis olma hayalinin bir anlamda gerçekleşmiş olduğunu ifade ederek, "Çok mutlu oldum, duygulandım bir anne olarak" diye konuştu.

Daha sonra polis kıyafetleri giydirilen Burak polis aracı ile okuluna götürüldü. Okul girişinde öğrenciler ve öğretmenleri tarafından karşılanan Burak heyecanlı anlar yaşadı. Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Bozkurt, Burak'ın hayalini İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini kaydetti.