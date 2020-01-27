Polislerden kan bağışına destek

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun hizmet binasında Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu,i kan bağışı kampanyasına katılan emniyet personeline teşekkür ederek, “Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız bize gelerek, kış aylarında kan bağışının azalması nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu belirttiler. Biz de Emniyet Teşkilatı olarak seve seve kan bağışında bulunacağımızı ifade ettik. Yoğun bir katılımla bugün kan bağışında bulunuyoruz. Bizler, teşkilat olarak hem insanların mallarını, canlarını koruyoruz hem de hastalanan, kana ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu duyarlı davranışlarından ötürü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde yaralanan insanlarımız var. Onların da kan ihtiyacı olabiliyor. İnşallah vermiş olduğumuz kanlar da onlara hayat verir, can olur. Bizim için en büyük mutluluk, bir can kurtarmaktır. Bu vesileyle depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Kan verme işleminin gün boyu devam edeceği öğrenildi.