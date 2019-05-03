Polislere “Solunum Fonksiyon Testi” yapıldı

Dünya Astım Günü nedeniyle, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği tarafından organize edilen etkinlikte müdürlük personeline yönelik olarak “Solunum Testi Uygulaması” ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Yakıt tarafından SFT “Solunum Fonksiyon Testi” değerlendirmesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da solunum testi uygulamasına bizzat katıldığı etkinliğe, emniyet personeli yoğun ilgi gösterirdi.