Polisten taklit ürün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, ünlü markalar tarafından Tokat'ta ürünlerinin taklitlerinin satıldığına dair Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu. Yapılan şikayet üzerine Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararlarına istinaden il merkezinde bulunan 13 ayrı işyerinde Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce arama yapıldı. Dünyaca ünlü markalara ait olduğu tespit edilen, çorap, bot, elektronik şarj aleti, kazak gibi ürünlerin yer aldığı 208 adet taklit marka ürünü sattığı anlaşılan şahıslara 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefetten gerekli adli işlem yapıldığı öğrenilirken, ele geçirilen taklit marka ürünlerin Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği öğrenildi.