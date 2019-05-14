Protokol ayakta bekledi, koltuklara engelliler oturdu

Tokat'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda protokol ayakta bekledi, protokolün yerine engelliler ve aileleri oturdu.

Tokat Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 1. Engelli Yürüyüşü ve Şenliği yapıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarında yürüyüş yapan korteje mehteran ve belediye bando ekibi eşlik etti. Tekerlekli sandalyeleri ile yürüyüşe katılan engelliler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte sürprizle karşılaştı. Törende Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu protokol koltuklarına oturmayarak engellilere tahsis etti. Tören boyunca protokol üyeleri ayakta beklerken engelliler ve aileleri protokol koltuklarına oturarak töreni izledi. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehirde ilki yapılan engelli yürüyüşü ve şenliğine vatandaşların ilgisinden dolayı memnun olduklarını kaydetti. Vali Ozan Balcı ise engelli bireylerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından 10 akülü 45 tekerlekli sandalye engelli bireylere hediye edildi.

"Koltukları onlara bıraktık"

Protokolün koltuklarını engelli bireylere devretmesiyle ilgili sorulara cevap veren Vali Balcı, Tokat'ın engelliye ve insana dost bir şehir olduğunu ifade ederek, “Engellilerin derdini dert edinmek onlarla bir araya gelmek için halkın katılımıyla devletin katılımıyla tüm engelli kardeşlerimizin katılımıyla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu, şenlik havasında oldu yürüyüş yaptık. Koltukları da onlara bıraktık. Onların sorunlarına sıkıntılarına problemlerine dikkat çekebilmek için bunu yaptık. Devletimizi engellilerin hayatını kolaylaştırmak hayatlarına değer katmak için her alanda güzel işler yaptı. Yapmaya devam etmekte. Bizde Tokat'ta engellilerin derdini dert edinmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Başkanı Ahmet Yılmaz ise yapılan örnek uygulamadan memnun olduklarını belirterek, “Protokolün protokole oturmaması kendileri yerine engelliler oturtmaları biz engelliler çok gururlandırdı. Tokat konfederasyonu olarak 45 sandalye 10 akülü sandalye getirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.