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PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu

Tokat’ta, PTT önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tokat'ta, PTT önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.


Tokat'ta, vatandaşlar Nisan ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra bankacılık ve kargo işlemlerini için PTT şubesine adeta akın etti. Tam kapanma uygulanmasına rağmen yaşanan yoğunlukta sosyal mesafe kuralları unutuldu. Polis bariyerleri ile çevrili alanda sıraya giren vatandaşlar ateşleri ölçülerek binaya alındı. Metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlar PTT şubesinin açılış kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

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