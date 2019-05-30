Ramazan Bayramında Tokat'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ramazan Bayramının 1 ve 2'nci gününde toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında seçim sonrasında devam eden çalışmaları değerlendirdi. Vatandaşların toplu taşımadan memnun olmadığını şikayetler aldıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, Temmuz ayında yapılacak olan ihalede belirli kurallar koyacaklarını ifade ederek, “Toplu taşımada da vatandaşlarımızda bir memnuniyetsizlik gördük. Bu doğrultuda bizim Temmuz ayında bir ihale çalışmamız var. Bu açık bir ihale olacak. Bu ihalede belli kuralları, belli yaptırımları kalitenin daha da yükselmesi açısından çok titiz bir şekilde hazırlıyoruz. Bu doğrultuda da gerek oradaki hizmetin kalitesini artırmak gerek araçların kalitesini artırmak diğer taraftan denetim mekanizmasını daha da çoğaltmak için çalışacağız. Vatandaşın memnuniyetini üst seviyelere çıkartmamız lazım. Çünkü bu konu artık belli bir noktaya gelmiş, vatandaşımız da bu konuda ciddi anlamda muzdarip. İnşallah bununla ilgili de Temmuz'da başlayan ihale sürecimizle beraber çok ciddi çalışmalar yapacağız” dedi.

Arife günü vatandaşların mezarlık ziyaretleri için belirli saatlerde ücretsiz olarak Cumhuriyet Meydanından otobüs kaldırılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, ayrıca Ramazan Bayramının 1 ve 2'nci gününde toplu taşımayı ücretsiz hale getirdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız bayramın 1 ve 2'nci günü değerli hemşehrilerimiz akrabalarına, tanıdıklarına ziyaret yaparken toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler. Bunun her türlü masrafını belediye olarak biz karşılayacağız” diye konuştu.

2019 yılında suya zam yapılmayacak

Başkan Eroğlu, belediye olarak 2019 yılında hiçbir şeye zam yapmadıklarını ifade ederek, “Suya zam yapmadık ama vatandaşımızın bu konuda bilgi sahibi olmadığını gördük. Hiçbir şekilde kiraya, ilana, çevre temizliğine zam yapmadan bu yıl vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Biz de bu yıl ciddi anlamda bir yükün altına girdik. Bugün belediyelerimizin masrafları ciddi anlamda çoğaldı. Maaş ödemelerimiz arttı, elektrik giderlerimiz arttı. Masraflarımız arttığı halde biz, vatandaşlarımız zor bir süreçten geçiyor diye başta su olmak üzere hiçbir şeye zam yapmadık. Bunlara yine devam edeceğiz” diye konuştu.