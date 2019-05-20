Ramazan davulcusunu omuzlarda taşıdılar

Tokat'ta Ramazan ayının 15. gününden itibaren bahşiş toplamaya başlayan Ramazan davulcusuna sürpriz karşılama yapan mahalle sakinleri, davulcuyu omuzlarda taşıdı.

Anadolu kentlerinden Tokat'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayında gelenekler yaşatılıyor. Sahurda davul çalarak oruç tutanları sahura kaldıran Ramazan davulcuları, Ramazan ayının 15. gününden itibaren iftardan sonra bahşiş toplamak için kapı kapı geziyor. Behzat Bulvarı Akdeğirmen Mahallesi'nde 25 yıldır Ramazan aylarında davul çalan Mustafa Koçyiğit de zurnacı Servet Karataş ile birlikte bahşiş toplamaya çıktı. Konfetilerle karşılanan davulcu, ‘En büyük davulcu bizim davulcu' tezahüratları ile omuzlarda taşındı. Gençlerin omuzlarında davul çalmaya devam eden Koçyiğit, unutulmaz bir gece yaşadı. Daha sonra vatandaşlar kaldırım üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlenirken, iftar programından dönerken halay çeken gençleri gören Vali Ozan Balcı ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan aracı durdurdu. Ramazan davulcusuna bahşiş veren Vali Balcı, gençlere de kitap hediye etti. Bir dondurmacının dondurma ikramını da geri çevirmeyen Vali Balcı, çocuklara ve davul zurna ekibine dondurma ikram etti.

Vali Balcı, Tokat'ın tarihi ve doğasının yanı sıra kültürü ile Türkiye'nin seçkin şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Tokat'ta Ramazan ayrı bir güzel geçiyor. Ramazan ayının 15. gününden sonra davulcular bahşişlerini almaya başlıyor. Bende yoldan geçerken fark ederek bu güzelliği paylaşmak istedim. Bu tür kültürel özelliklere sahip çıkmak lazım. Bunlar milletleri millet yapan özelliklerdir, şehri şehir yapar. Kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından önemlidir. Güzel bir geleneği Tokat yaşatıyor, yaşatmaya da devam edilmeli” dedi.

Mustafa Koçyiğit ise, eskiye nazaran işlerinde düşüş yaşadıklarını kaydetti. Sürpriz karşılamadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Koçyiğit, bu Ramazan ayının kendisi için renkli geçtiğini söyledi.

Tokat Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, teknoloji ve yıllara direnen Ramazan davulcusu geleneğinin bugüne kadar gelebilen nadide kültürlerden birisi olduğunu söyledi. Bu kültürü doyasıya yaşamak istediklerini ifade Tuna, “Ramazan denince insanların aklına Ramazan topu, Ramazan pidesi ve Ramazan davulcusu geliyor. Biz de bu geleneği yaşatan herkese çok teşekkür ederiz, davulcularımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.