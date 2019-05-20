Rektör Şahin, TİM'e katıldı

Dr. Bünyamin Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısına katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM Karadeniz Meclisi toplantısı Ordu'da yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen TİM Karadeniz Meclisi, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Dr. Bünyamin Şahin, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın ve 100'ün üzerinde ihracatçı katılımı ile gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açılış konuşması sonrasında Ordu Valisi Seddar Yavuz ihracat ve turizmin önemi üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Dr. Bünyamin Şahin yapmış olduğu konuşmasında üniversitelerdeki uluslararası öğrencilerin ihracatçılarla işbirliği yapabilmesinin önemi, üniversite sanayi işbirliğinin ihracata katkıları ve ajanslarca ilan edilen çağrıları projelerinin üniversitelerle işbirliği halinde yapılmasın faydaları üzerine görüşlerini dile getirdi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.