İhlas Haber Ajansı

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Rektör Şahin'den açılış dersi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Bünyamin Şahin Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılış dersi verdi.


Tokat'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcında ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere verilmesi planlanan açılış dersi etkinlikleri başladı. Etkinlikler dahilinde TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılış dersine katıldı. Başarıya giden yolda yürümüş insanlarla sohbet ederek kendilerine rol model olabilecek bilim insanlarını tanıma ve motivasyonlarını artırması amacıyla düzenlenen etkinlikte Rektör Şahin, öğrencilere kendi deneyimlerinden bahsetti. Rektör Şahin, lise yıllarında öğrendiği Arapçanın çokça faydasını gördüğünü dile getirdi. Öğrencilerin hedeflerini belirlemelerini tavsiye eden Rektör Şahin, öğrencilerin sorularını cevaplayarak dersi sonlandırdı.

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